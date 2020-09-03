03 Eylül 2020, Perşembe
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Türkiye - Macaristan CANLI ANLATIMI

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Türkiye - Macaristan CANLI ANLATIMI

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

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A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Merih, Umut, Mert Hakan, Hakan, Emre, Ahmed, Burak

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

Türkiye Macaristan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maç saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK? MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? İŞTE YANITI
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