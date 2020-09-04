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Şenol Güneş'ten açıklama: Sorumlusu benim

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Giriş: 04.09.2020 01:06
Güncelleme:04.09.2020 01:10
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup karşılaşmasında Macaristan'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu. Şenol Güneş, Macaristan karşısında takım olarak iyi oynayamadıklarını söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup karşılaşmasında Macaristan'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu.

Hazır olmadıklarını söyleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece genç ve yeni oyuncuların oynaması değil, takım olarak iyi oynamadık. Yetenekli oyuncularımızın tam hazır olmadığını görüyorsunuz. Düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Tabii mevcut kadroyu oynatabilirdik ama iki maç üst üste var. Genç oyuncular daha erken form tutabilir diye bunu düşündük ama olmadı. Pandemi, liglerin geç bitmesi, kadro yaparkenki bazı sıkıntıları artırabiliyor. İki maç oynayacağız, hangi oyuncumuz ne kadar kaldırabilir bilmiyoruz. Düşündüğümüz gibi olmadı ama bir iki oyuncu üzerinden olumsuzluk yapamayız. Kıran kırana oynamak istiyorduk, düşündüğümüzü yapamadık."

"MACARİSTAN BUGÜN MORAL BULDU"

Macaristan karşısındaki kaybın sebebinin sistem olmadığını kaydeden deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "Elimizde 3'lüyü de 4'lüyü de oynayabilecek oyuncularımız var. Ama kaybımızın sebebi sistem değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan daha zayıf olmasına rağmen onlar da bugün moral buldular. Sadece sistemle bunu halledemeyiz, sistem bize yardımcı olur. Futbolun gerekliliklerini düşünen bir takım olarak düşündüğümüzde, sistemler kurulur. Onları hallederiz."

"SORUMLU BENİM"

Bugünkü mağlubiyete pozisyon ve oyuncu bazında bakmamak gerektiğini savunan Şenol Güneş, "Sol-sağ, o oynadı, bu oynadı yerine tüm takım olarak olumsuzduk. Takımı da ben yaptığıma göre sorumlusu benim. İyi başlamak istiyorduk ama Uluslar Ligi'nin de formatı bu. Birçok oyuncumuzu mart ayında göremedik, o gün göremediğimiz oyuncuları bugün de görmeseydik ne zaman görecektik? Tüm oyuncuların verimi gerçek veriminin altındaydı. Bizim oyuncularımız yetenekli, kaliteli ve karakterli. Bugün istediğimiz oyunu oynayamamak, onların kötü oyuncu olduğunu göstermez" dedi.

"PANDEMİNİN GÖLGESİNDEYİZ"

"Milli takım daha erken toplanabilir miydi" sorusuna Güneş, "Bu toplanmayı bile zor yaptık. 1 hafta öncesinde toplamaya çalıştık. Zaten pandeminin gölgesindeyiz. Takımlardaki oyuncuların ne kadar çalıştığıyla alakalı her şey. 15-20 günde çalışanlar ama hiç maç oynamayanlar var, 2 idman yapıp buraya gelenler var. Fizik olarak en iyileri sahaya yansıttık, onları görmek de istedik. Bunları göreceğiz, değerlendireceğiz. Giden oyuncular tamamen gitti diye düşünmeyeceğiz. Yeni oyunculara şans verdiğimiz zaman, diğerlerine de yer vereceğiz" yanıtını verdi.

"OYUNUMUZU BOZDULAR"

Macaristan'ın iştahlı başladığını ifade eden Şenol Güneş, "Oyun başında iştahlı, kıran kırana oynamaya rakip daha fazla hazırdı. Başlangıçta sert oynadılar. Ataklarımızın birçoğu faulle kesildi. Rakip hızlı toplarla ve ters paslarla oldukça fazla pozisyon yakaladılar. Bizim oyunumuzu bozdular. Çok kolay top kaybetmemek gerekiyor, çok top kaybettik, top kazanamadık, onlar kazandılar. Biz bu konularda eksiktik" diyerek sözlerini noktaladı.
Bu arada Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ise maça çok iyi başladıklarını ve bu başlangıçlarının Türkiye'yi şaşırttığını söyledi. Rossi, ilk yarıdaki iyi futboldan dolayı oyuncularını tebrik ettiğini ifade etti.

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