03 Eylül 2020, Perşembe
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Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

, bir dönem milli takımda da forma giyen ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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