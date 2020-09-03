Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, bir dönem milli takımda da forma giyen Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.