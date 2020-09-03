Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.