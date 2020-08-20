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PSG-Bayern Münih finalinin hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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PSG-Bayern Münih finalinin hakemi belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.

Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Hațegan dördüncü hakem olacak.

Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

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