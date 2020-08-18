Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline kaldı

Fransız futbolunun son yıllarında damga vuran PSG, Portekiz'de Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya geldi. PSG, aldığı 3-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

GECENİN ADAMI Dİ MARİA

PSG, zorlu Leipzig engelini Arjantili yıldızı Di Maria'nın performansıyla geçti. Di Maria, 1 gol 2 asistlik katkısıyla geceye damga vurdu.

13. dakikada sahneye çıkan Angel Di Maria, Marquinhos'a yaptığı asistle takımının 1-0 öne geçmesinde büyük rol oynadı.

Mücadelede üstünlüğü ele alan PSG, 42. dakikada Di Maria'nın golüyle farkı 2'ye çıkarttı.

LEİPZİG KARŞILIK VEREMEDİ

Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında da üstün olan taraf Fransız ekibi PSG oldu. Tecrübeli yıldızlarıyla adeta sazı eline alan PSG, 3. golü de çok geçmeden buldu.

56. dakikada perdeyi kapatan isim Juan Bernat oldu. Juan Bernat'ın golünde asist bir kez daha Di Maria'dan geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve PSG, Leipzig'i 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.