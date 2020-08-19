Bayern Münih Lyon'u 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı!
Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Alman temsilcisi Bayern Münih ile Fransız Lyon karşı karşıya geldi. Portekiz'deki mücadeleyi 3-0 kazanan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı.
PSG'nin finale çıkmasının ardından Bayern Münih ile Lyon Şampiyonlar Ligi finali son bileti için karşı karşıya geldi.
BAYERN MÜNİH MAÇA HIZLI BAŞLADI
Lyon ile Portekiz'de karşı karşıya gelen Alman devi Bayern Münih, ilk dakikada itibaren Fransa temsilcisinin kalesinde tehlike oluşturmaya başladı.
Sık atak geliştiren Bayern Münih, ilk golü de 18. dakikada buldu. Gelişen atakta Kimmich'in pasını iyi değerlendiren Serge Gnabry, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Maçı Lyon yarı sahasına yıkan Bayern Münih ilk 45 dakika bitmeden skoru 2-0 yaptı. Bir kez daha sahneye çıkan 25 yaşındaki Serge Gnabry, Anthony Lopes'i ikinci kez mağlup etti.
İKİNCİ 45 DAKİKAYI DA BOŞ GEÇMEDİ
Mücadelenin ilk yarısında 2-0'lık üstünlük sağlayan Bayern Münih, Lyon karşısındaki etkili futbolunu ikinci 45'de de sürdürdü. Maçın kontrolünü elinde bulunduran Bayern Münih, talihsiz bir sakatlık yaşamamak için kendini çok fazla yormadı.
Karşılaşmadaki etkisini son dakikaya kadar sürdüren Bayern Münih, Lyon filelerini son dakikada bir kez daha havalandırdı. Alman devinin yıldız golcüsü Lewandowski, 89. dakikada skoru belirleyen isim oldu. 3-0
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Fransız ekibi PSG, Alman ekibi Leipzig ile yaptığı Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesini 3-0 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'nde bir Alman ve bir Fransız takımı karşı karşıya geldi.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline kalan PSG'nin rakibi, bu kupayı daha önce 5 kez kazanan Bayern Münih oldu.