Bayern Münih Lyon'u 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı!

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Fransız ekibi PSG, Alman ekibi Leipzig ile yaptığı Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesini 3-0 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'nde bir Alman ve bir Fransız takımı karşı karşıya geldi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline kalan PSG'nin rakibi, bu kupayı daha önce 5 kez kazanan Bayern Münih oldu.