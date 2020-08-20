A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Trabzonspor'a haksızlık yapıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldığını ifade etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Güneş, Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldığını ifade etti.

Şenol Güneş: Azaltmak, çoğaltmak işin bir parçası. Üretim yapmalıyız. Yoksa yarışma iyi olmaz. Yabancı sayısı fazla gitti diyorlar, ürettiğin için gidiyor. Bugünkü durumumuz bundan öncekinin karşılığıdır. Daha iyisini de yapmalıyız.

"HEDEFİM GRUPTAN ÇIKMAK"

"Hedefim şu anda gruptan çıkmak. Daha önemlisi oynadığımız futbolla ses getirmek. Gruplarda uluslararası alana taşıdık. Şimdi daha yukarı çıkmalıyız, bunun için sürdürülebilir bir yapı lazım. Kupayı alsak da bunu söylerim. Fransa da birinci olunca bunu dedi. Hayal satacak halim yok ama hayallerim var."

"YENİ POLİTİKALAR ÜRETMELİYİZ"

'Yabancı sayısı olduğu için yurt dışına gitmişler' Ürettiğin için gittiler. Yabancı az, çok olduğu için değil üreteceksin. Üretirsen ihtiyacın yoksa niye alacaksın. Buna rağmen alıyorsan ekonomik olarak kaybedeceksin. Daha iyisi için yeni politikalar üretmeliyiz."

"BEŞİKTAŞ'I TURA YAKIN GÖRÜYORUM"

"Beşiktaş büyük bir camia, iyi işler yapıyorlar. Ekonomiyi düzeltiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Beşiktaş'ı PAOK karşısında tura yakın görüyorum.

"TRABZONSPOR'A AVRUPA'DA HAKSIZLIK YAPILDI"

"Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Bence Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, orada bir lobi gerekiyor.