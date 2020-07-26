Karşıyaka - Turgutluspor | CANLI
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı A Spor ekranlarında final maçlarıyla devam ediyor. Takımlar 2. Lig'e yükselmek için kıyasıya bir mücadele verirken, Belediye Derincespor'u eleyen Karşıyaka ile Esenler Erokspor'u saf dışı bırakan Turgutluspor, final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından ve ahaber.com.tr'den canlı yayınlanıyor. Dev finalin tüm detayları haberimizde...
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde sezonu 5. sırada bitiren Karşıyaka, ikinci Derince ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükseldi. İzmir ekibinin finaldeki rakibi Turgutluspor oldu.
İLK 11'LER
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Arif, Doğukan, Battal, Hakan, Namık, Metin, Onur, Anıl
Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Mithat, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Kadir, Ergun
YARI FİNALDE EROKSPOR'U ELEDİ
Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.