22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA'dan flaş karar: Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları gelirlerinden kesinti yapılacak

UEFA'dan flaş karar: Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları gelirlerinden kesinti yapılacak

Son dakika haberi... , () kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2020
ABONE OL
UEFA'dan flaş karar: Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları gelirlerinden kesinti yapılacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart çıktı! Vedat Muriç oyundan atıldı BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNDE KIRMIZI KART ÇIKTI! VEDAT MURİÇ OYUNDAN ATILDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA