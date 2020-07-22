Heyecan dorukta! Bursaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Bursa Adana maçı saat kaçta?
Bursaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Play-off karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Süper Lig biletini alacak 3. takımın belli olacağı play-off karşılaşmalarının heyecanı milyonlar tarafından takip edilecek. Bursaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bursa Adana maçı saat kaçta? Merak edilen detaylar haberimizde...
Bursaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Bursa Adana maçı saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'e yükselen Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından hangi takımın play-offları geçerek 3'lük biletini alacağı merak ediliyor. Bursaspor-Adana Demirspor ve Karagümrük-Akhisar karşılaşmalarının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı sorgulanıyor. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Bursa Adana maçı saat kaçta? Merak edilen detaylar haberimizde...
BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursaspor-Adana Demirspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
50'NCİ RANDEVU
İki ekip, bu akşam oynanacak mücadele ile 50'nci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 49 randevuda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geride kalan 11 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa'da Bursaspor 2-1, Adana'da ise Adana Demirspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BURSASPOR EVİNDE ETKİLİ
Zorlu randevu öncesinde Bursaspor, iç saha performansıyla öne çıkıyor. Bursa temsilcisi sahasındaki 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplarken; Süper Lig'e yükselen Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından en iyi iç saha performansına imza atan ekip oldu. Sahasında oynadığı son 7 maçı da kaybetmeyen Bursaspor'un Adana Demirspor'a karşı evinde ezici bir üstünlüğü var. İki takım arasında Bursa'da oynanan 24 maçın 18'ini Bursaspor kazandı. 5 maç berabere biterken Adana Demirspor sadece bir galibiyet elde edebildi.
SON GALİBİYET 47 YIL ÖNCE
Adana Demirspor, Bursa deplasmanlarında dilediği sonuca ulaşamazken, son galibiyetini ise 47 yıl önce elde etti. 23 Aralık 1973'te oynanan -o zamanki adıyla 1'inci Lig- Süper Lig maçını konuk ekip 2-1 kazandı. Sonraki 18 maçta ise Adana ekibi, Bursa'da galibiyet yüzü göremedi. Ancak bu sezon Adana Demirspor en iyi deplasman grafiğine sahip takım konumunda. Deplasmandaki 17 maçında 29 puan toplayan Adana temsilcisi, bu alanda zirvede yer aldı. Son 5 maçtır deplasmanda kaybetmeyen Adana Demirspor, bu mücadelelerin de 4'ünü kazanmasını bildi.
KALKAVAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Zorlu randevuda görev alacak Mete Kalkavan, daha önce her iki ekibin de birçok mücadelesinde düdük çaldı. Kalkavan, Bursaspor'un 22 maçını yönetirken; yeşil beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bursaspor'a ve rakibine de birer kez kırmızı kart çıktı. Kalkavan, Adana Demirspor'un ise 10 maçını yönetti. Akdeniz ekibi bu maçlarda 4'er galibiyet ve beraberlik aldı, 2 kez mağlup oldu. Kalkavan, bu karşılaşmalarda Adana Demirspor'un rakibi için bir kez kırmızı karta başvurdu.