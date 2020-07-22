Belediye Derincespor-Karşıyaka (CANLI YAYIN)
Belediye Derincespor-Karşıyaka, TFF 3. Lig'de play-off yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı TFF 3. Lig'de play-off yarı final maçındaki Belediye Derincespor-Karşıyaka maçını izlemek için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.
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TFF 3. Lig'de play-off finali için Belediye Derincespor ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor. İki ekip Antalya'nın Aksu ilçesindeki Mardan Stadyumu'nda sahaya çıktı.
İŞTE İLK 11'LER
Belediye Derincespor: Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih Öztekin