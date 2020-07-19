19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart çıktı! Vedat Muriç oyundan atıldı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart çıktı! Vedat Muriç oyundan atıldı

Son dakika haberi... 'in 33. haftasında  sahasında 'yi konuk etti. Mücadelede  Vida'ya sert müdahalede bulunan Kosovalı golcü  direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2020
ABONE OL
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart çıktı! Vedat Muriç oyundan atıldı

Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.

Maçta siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi Vida'ya arkadan sert bir müdahalede bulunan Muriqi önce sarı kartla cezalandırıldı. Hakem Halil Umut Meler'in VAR incelemesi sonrası Kosovalı yıldız direkt kırmızı kartla oyunda atıldı. Muriqi, gelecek hafta Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Beşiktaş'ta sarı kart gören Lens de cezalı duruma düştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA