Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart çıktı! Vedat Muriç oyundan atıldı
Son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede Vida'ya sert müdahalede bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.
Maçta siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi Vida'ya arkadan sert bir müdahalede bulunan Muriqi önce sarı kartla cezalandırıldı. Hakem Halil Umut Meler'in VAR incelemesi sonrası Kosovalı yıldız direkt kırmızı kartla oyunda atıldı. Muriqi, gelecek hafta Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Öte yandan Beşiktaş'ta sarı kart gören Lens de cezalı duruma düştü.