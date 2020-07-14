14 Temmuz 2020, Salı
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Galatasaray, yabancı sınırlamasının iptal edilmesi için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu

Son dakika haberi... Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF başvurdu.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Galatasaray, yabancı sınırlamasının iptal edilmesi için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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