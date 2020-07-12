Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından gerginlik çıktı
Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden Fatih Terim'e bazı sözler sarf edildi. Terim bu sözlerin üzerine sinirlerine hakim olmadı.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin ardından ise Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden Fatih Terim'e yönelik sözler tartışmaya neden oldu.
MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.
MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.
Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.
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