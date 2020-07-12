Son dakika: Galatasaray 17 yaşındaki kaptanı ile sahada; Emin Bayram!
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da 17 yaşındaki stoper Emin Bayram sahaya kaptan olarak çıkacak...
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta teknik direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı kaptan olarak görevlendirdi.
MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig 32'nci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak Emin Bayram'a kaptanlık görevini verdi.
Emin Bayram bu görevle birlikte, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı oldu.
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