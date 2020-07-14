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Son dakika: Suudi Arabistan beIN Sports’un lisansını iptal etti

'de ve birçok ülkede de futbol yayın haklarına sahip olan beIN Sports'a 'da şok... Suudi Arabistan İdare Mahkemesi beIN Sports’un lisansını iptal etti ve kanala 10 milyon yaklaşık 2.66 milyon dolar para cezası verdi.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Suudi Arabistan beIN Sports’un lisansını iptal etti

, beIN Sports kanalının lisansını kalıcı olarak iptal ederek, 10 milyon para cezasına çarptırdı.

Suudi Arabistan, merkezli beIN Sports kanalının lisansını kalıcı olarak iptal etti. Kanala 10 milyon Suudi Riyali yaklaşık 2.66 milyon dolar para cezası verdi.

Suudi Arabistan Genel Rekabet Kurumu'nun bu kararı Suudi Arabistan İdare Mahkemesi tarafından onandı. Konuya ilişkin açıklamada, beIN Sports kanalının 'da oynanan Euro 2016 karşılaşmalarını izlemek için kanala abone olanları farklı paketlere de abone olmaya zorladıklarının tespit edilmesiyle adil rekabeti korumak ve tekelci uygulamalara son vermek amacıyla bu yönde karar alındığı kaydedildi.

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