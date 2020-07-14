Son dakika: Suudi Arabistan beIN Sports’un lisansını iptal etti

Suudi Arabistan, beIN Sports kanalının lisansını kalıcı olarak iptal ederek, 10 milyon Suudi Riyali para cezasına çarptırdı.

Suudi Arabistan, Katar merkezli beIN Sports kanalının lisansını kalıcı olarak iptal etti. Kanala 10 milyon Suudi Riyali yaklaşık 2.66 milyon dolar para cezası verdi.