Son dakika: Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının tarihleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.