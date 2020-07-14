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Son dakika: Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının tarihleri değişti

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasındaki ve 'un maçlarının tarihleri değişti.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının tarihleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

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