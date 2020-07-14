Son dakika: Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının tarihleri değişti
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasındaki Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının tarihleri değişti.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.
Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.