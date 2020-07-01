Cengiz Ünder'in yeni takımı Napoli oldu
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu. Napoli genç yıldız 25 milyon euro teklif etti. Ünder'e yıllık 3 milyon euro teklif eden Napoli, bu transferi büyük ölçüde bitirdi.
Maddi konular nedeniyle Cengiz Ünder'i satmaya hazırlıklarına başlayan Roma kulübünde, genç futbolcunun yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Napoli ile oyuncu için transfer görüşmeleri yürüttüğü ve anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.İtalyan basınına göre Cengiz ise Napoli ile her konuda anlaştı. Bireysel konularda el sıkışan futbolcunun gök mavili ekipten yıllık 3 milyon euro maaş alacağı belirtildi.
ROMA 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Milliyet'in haberine göre; Napoli'nin, bonusların da içinde olduğu 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif ettiği, Roma'nın ise 30 milyon euro istediği ifade edildi. Güney ekibinin ayrıca, sağ bek Kevin Malcuit'i de bu transferde ödeyeceği paraya eklemek istediği, iki kulüp arasında bu detaylar üzerinde süren görüşmelerin kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.
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