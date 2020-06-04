Bayern Münih Cengiz Ünder için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'e Alman devi Bayern Münih talip oldu. Bayern, genç oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmayı planlıyor. Gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren 22 yaşındaki futbolcuyu daha önce Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Milan ve Napoli istedi. Cengiz için 3 takım daha Roma'nın kapısını çaldı.
30 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Bayern Münih, Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi. Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu 30 milyon eurodan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.
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