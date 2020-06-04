04 Haziran 2020, Perşembe
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Bayern Münih Cengiz Ünder için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu 'e Alman devi talip oldu. Bayern, genç oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020
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ALMAN DEVİNDEN ÜNDER İÇİN 30 MİLYON EURO!

Serie A Ligi ekiplerinden Roma, milli futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren 22 yaşındaki futbolcuyu daha önce Arsenal, Tottenham, , Milan ve Napoli istedi. Cengiz için 3 takım daha Roma'nın kapısını çaldı.

30 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, , Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi. Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu 30 milyon eurodan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.

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