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Corona virüs Cengiz Ünder'i vurdu!
Avrupa'nın coronavirüs üssü olan İtalya'da durum içler acısı. Ülke futbolunda büyük gelir kayıpları yaşanıyor. Birçok kulüp oyuncu maaşlarını düşürürken, bazı futbolcularıyla da yollarını ayıracak. İtalya Serie A ekiplerinden Roma, corona virüsün yol açtığı ekonomik krizden çıkmanın yolunu buldu. Başkent ekibi Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin başına koydu.
Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 12:22
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