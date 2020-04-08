Corona virüs Cengiz Ünder'i vurdu!

Corona virüs ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor.Roma'da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Sarı Kırmızılı ekip flaş bir karar aldı.