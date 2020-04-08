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Corona virüs Cengiz Ünder'i vurdu!

Avrupa'nın coronavirüs üssü olan İtalya'da durum içler acısı. Ülke futbolunda büyük gelir kayıpları yaşanıyor. Birçok kulüp oyuncu maaşlarını düşürürken, bazı futbolcularıyla da yollarını ayıracak. İtalya Serie A ekiplerinden Roma, corona virüsün yol açtığı ekonomik krizden çıkmanın yolunu buldu. Başkent ekibi Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin başına koydu.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 12:22
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Corona virüs Cengiz Ünder'i vurdu!

Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar aldı.

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Corona virüs Cengiz Ünder'i vurdu!

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen corona virüs pandemisi Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı.

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Corona virüs Cengiz Ünder'i vurdu!

Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor...

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Corona virüs Cengiz Ünder'i vurdu!

Corona virüs ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor.Roma'da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Sarı Kırmızılı ekip flaş bir karar aldı.

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Corona virüs Cengiz Ünder'i vurdu!

Calciomercato'nun haberine göre, corona virüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı.