Manuel Pellegrini Fenerbahçe'ye şartını koydu!
Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için adı ön plana çıkan Şilili teknik adam Manuel Pellegrini, sarı lacivertli yönetimden önemli bir oyuncunun transfer edilmesini istedi.
Fenerbahçe'nin hafta sonunda görüşme yapmayı planladığı Şilili dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin henüz kendisiyle anlaşma sağlanmadan sarı-lacivertli yönetime transfer için futbolcu ismi verdiği iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın, Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion'un transfer edilmesini istediği ifade edildi.
Pellegrini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyu saha içinde serbest oyuncu olarak oynatmak istediği ve takımını da bu oyuncunun üzerine yapılandırmayı planladığı gelen haberler arasında.
Ricardo Centurion'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Milli yıldızın annesine şantaj şoku!
- Trabzonspor'da sakatlar sahaya indi
- 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
- TBF Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verdi
- Emre Kılınç: Galatasaray'a verdiğim sözden dönmem
- Fenerbahçe'den Diego Perotti hamlesi!
- F.Bahçe'den ayrılan Datome'nin yeni takımı belli oldu
- Beşiktaş Papiss Cisse ile pazarlık masasında
- TFF o liglerin oynatılmamasına karar verdi
- Barça'ya şampiyonluk yolunda ağır yara!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
- ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...
- Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- "Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?