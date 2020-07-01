01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Manuel Pellegrini Fenerbahçe'ye şartını koydu!

'nin teknik direktörlüğü için adı ön plana çıkan Şilili teknik adam , sarı lacivertli yönetimden önemli bir oyuncunun transfer edilmesini istedi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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MANUEL PELLEGRİNİ FENERBAHÇE'YE ŞARTINI KOYDU!

'nin hafta sonunda görüşme yapmayı planladığı Şilili dünyaca ünlü teknik direktör 'nin henüz kendisiyle anlaşma sağlanmadan sarı-lacivertli yönetime transfer için futbolcu ismi verdiği iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın, Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'un transfer edilmesini istediği ifade edildi.

Pellegrini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyu saha içinde serbest oyuncu olarak oynatmak istediği ve takımını da bu oyuncunun üzerine yapılandırmayı planladığı gelen haberler arasında.

Ricardo Centurion'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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