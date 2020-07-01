Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 yarışları ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Hız tutkunlarının heyecanla araştırdığı Formula 1 2020 Dünya Şampiyonası'nın takvimi belli oldu. Peki, Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? Formula 1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Formula 1 yarışları ne zaman başlıyor? Mart ayında Avustralya'nın Melbourne kentinde başlaması beklenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonunun tarihi belli oldu. Formula 1 takipçileri yarışların hangi tarihte başlayacağını merakla bekliyordu. Peki, Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? Formula 1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Formula 1 2020 sezonu, 5 Temmuz'da saat 16:10'da başlayacak. İlk Grand Prix olan Avusturya pist tur rekorunu 'Uçan Fin' lakaplı pilotu Kimi Raikkonen (2018) elinde bulunduruyor. Formula 1 2020 sezonu, 29 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix'i ile sona erecek.
FORMULA 1 YARIŞLARI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen Formula 1 yarışları S Sport'tan ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak izlenebilecek. Sport Plus kullanıcıları kaçırdıkları veya tekrar izlemek istedikleri yarışları da uygulamanın F1 kategorisinde bulabilecekler.
FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şu şekilde:
5 Temmuz – Avusturya
12 Temmuz – Avusturya
19 Temmuz – Macaristan
2 Ağustos – Britanya
9 Ağustos – Britanya
30 Ağustos – Belçika
6 Eylül – İtalya
27 Eylül – Rusya
25 Ekim – ABD
01 Kasım – Meksika
15 Kasım – Brezilya
29 Kasım – Abu Dhabi
MERCEDES IRKÇILIĞA KARŞI FORMULA 1'DE SİYAH ARAÇLA YARIŞACAK
Formula 1 takımlarından Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatı değerlidir" kampanyası hatırlatılarak, takımın her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durduğu belirtildi.
Takımın bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere gittiği, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışılacağı ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Formula 1'de ırkçılığa sessiz kalanlara tepki göstermişti.
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