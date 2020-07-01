Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 yarışları ne zaman başlıyor? Mart ayında Avustralya'nın Melbourne kentinde başlaması beklenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonunun tarihi belli oldu. Formula 1 takipçileri yarışların hangi tarihte başlayacağını merakla bekliyordu. Peki, Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? Formula 1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Formula 1 2020 sezonu, 5 Temmuz'da saat 16:10'da başlayacak. İlk Grand Prix olan Avusturya pist tur rekorunu 'Uçan Fin' lakaplı pilotu Kimi Raikkonen (2018) elinde bulunduruyor. Formula 1 2020 sezonu, 29 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix'i ile sona erecek.

FORMULA 1 YARIŞLARI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Formula 1 yarışları S Sport'tan ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak izlenebilecek. Sport Plus kullanıcıları kaçırdıkları veya tekrar izlemek istedikleri yarışları da uygulamanın F1 kategorisinde bulabilecekler.

FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şu şekilde:

5 Temmuz – Avusturya

12 Temmuz – Avusturya

19 Temmuz – Macaristan

2 Ağustos – Britanya

9 Ağustos – Britanya

30 Ağustos – Belçika

6 Eylül – İtalya

27 Eylül – Rusya

25 Ekim – ABD

01 Kasım – Meksika

15 Kasım – Brezilya

29 Kasım – Abu Dhabi

MERCEDES IRKÇILIĞA KARŞI FORMULA 1'DE SİYAH ARAÇLA YARIŞACAK

Formula 1 takımlarından Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatı değerlidir" kampanyası hatırlatılarak, takımın her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durduğu belirtildi.

Takımın bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere gittiği, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışılacağı ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Formula 1'de ırkçılığa sessiz kalanlara tepki göstermişti.