25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda yırtık tespit edildi

Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda yırtık tespit edildi

Son dakika haberi... 'in 29'uncu haftasında sahasında BtcTurk 'u konuk edecek 'de sakatlık yaşadı. Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda yırtık ve kanama olduğu tespit edildi.

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'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren , ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı. BtcTurk için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ağrı hisseden 'nin yapılan kontrolleri sonrası sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edilirken tedavisine başlandığı belirtildi.

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