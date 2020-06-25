25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Vince Carter basketbolu bıraktı

Vince Carter basketbolu bıraktı

Son olarak forması giyen efsanelerinden 43 yaşındaki , basketbolu bıraktı. İlk olarak 1998'de forma giyen Carter, 22 sezonla lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
BİR EFSANE DAHA VEDA ETTİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen 43 yaşındaki tecrübeli oyuncu , basketbolu bıraktı.

NBA'den yapılan açıklamada, 22 sezonla lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu olan Carter'ın parkelere veda ettiği belirtildi.

Carter, 1990, 2000 ve 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak NBA'de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu olmuştu.

Vince Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, 1998'de forma giymeye başladığı ilk takımı Toronto Raptors'ta sergilemişti.

Raptors'tan sonra sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings'te oynayan Carter'ın son durağı, Atlanta Hawks olmuştu.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA