24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe, Obradovic ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Obradovic ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... 'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

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F.BAHÇE'DE OBRADOVİC DEVRİ BİTTİ

, 'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta 'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

Fenerbahçe ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir.

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