Max Kruse'den Stuttgart paylaşımı
Fenerbahçe'den ayrılan Alman futbolcu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Kruse, Bundesliga 2 takımlarından Stuttgart'ın tesislerine gittiği anların görüntüsünü paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, ülkesi Almanya'ya dönmüştü. Ülkesine dönen Kruse, bugün ise Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Kruse'nin gelecek sezon futbol hayatını nerede sürdüreceği şekillenmeye başladı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya'ya dönen tecrübeli futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım yaptı. Kruse'nin kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden yaptığı paylaşım, gelecek sezon Stuttgart forması giyeceği şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe'ye gelmeden önce Bundesliga 1'de Werder Bremen formasıyla 12 gol, 13 asistlik performans sergileyen Kruse, Almanya'da hala öne çıkan yıldızlardan biri konumundayken Bundesliga 1'e de Stuttgart formasıyla dönebilir. Çünkü Stuttgart, son haftası oynanacak Bundesliga 2'de son maçlarda mucizevi bir sonuç çıkmazsa ikinci sırayı alarak bir üst lige yükselecek.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Son dakika: Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
- Bir efsane daha veda etti
- Ciğerci'den F.Bahçe'ye kötü haber
- Beşiktaşlı Nkoudou'dan "şampiyonluk" açıklaması
- Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu
- Başkan Erdoğan imzaladı! Kayaalp'e önemli görev
- Galatasaray ihbar etti! Gerçek ortaya çıktı
- "Koksa koksa anamın ak sütü kokar!"
- F.Bahçe'de Obradovic devri bitti
- Son dakika: Arsenal'den David Luiz kararı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...