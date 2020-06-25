Max Kruse'den Stuttgart paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, ülkesi Almanya'ya dönmüştü. Ülkesine dönen Kruse, bugün ise Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kruse'nin gelecek sezon futbol hayatını nerede sürdüreceği şekillenmeye başladı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya'ya dönen tecrübeli futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım yaptı. Kruse'nin kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden yaptığı paylaşım, gelecek sezon Stuttgart forması giyeceği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Bundesliga 1'de Werder Bremen formasıyla 12 gol, 13 asistlik performans sergileyen Kruse, Almanya'da hala öne çıkan yıldızlardan biri konumundayken Bundesliga 1'e de Stuttgart formasıyla dönebilir. Çünkü Stuttgart, son haftası oynanacak Bundesliga 2'de son maçlarda mucizevi bir sonuç çıkmazsa ikinci sırayı alarak bir üst lige yükselecek.