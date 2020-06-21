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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin kötü futbolu ve Kasımpaşa karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet, sarı lacivertli taraftarların sabrını taşırdı. Fenerbahçe taraftarları sosyal medya platformu Twitter'da #alikoçistifa hashtag'i başlattı. Taraftarlar sosyal medyada "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratıyla çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.06.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 22:17
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe gün gün erimeye devam ediyor... Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla maçtan boynu bükük ayrıldı.


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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atan sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle Avrupa yolunda yara aldı.

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

28 maç sonunda 43 puanda kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. sırada kaldı. Kasımpaşa ise bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti.

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Maçtan mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde oynanan kötü futbol da taraftarın tepkisini çekti.