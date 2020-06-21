Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin kötü futbolu ve Kasımpaşa karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet, sarı lacivertli taraftarların sabrını taşırdı. Fenerbahçe taraftarları sosyal medya platformu Twitter'da #alikoçistifa hashtag'i başlattı. Taraftarlar sosyal medyada "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratıyla çağrıda bulundu.