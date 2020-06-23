23 Haziran 2020, Salı
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Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını iki maça indirdi

Son dakika haberi... , Galatasaraylı futbolcu 'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi. Süper Lig'in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da Adem Büyük, karşılaşmada kırmızı kart görmüş ve  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafında 3 maç ceza almıştı. TFF Tahkim Kurulu, Adem Büyük için yapılan itirazı inceledi ve cezayı 2 maça indirdi.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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ADEM BÜYÜK'ÜN CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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