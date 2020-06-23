23 Haziran 2020, Salı
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Galatasaray'ın gözdesi Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'la sözleşmesini uzattı

Son dakika haberi... , ismi ile anılan ’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

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G.SARAY'IN GÖZDESİ OĞULCAN ÇAĞLAYAN, Ç.RİZESPOR'LA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

, 'ın iddialarına noktayı koydu. Mavi-yeşilli takım, son günlerde 'a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını 'na bildirdi. Başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak.

Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.

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