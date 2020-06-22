Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den maç sonu zehir zemberek açıklamalar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Terim, federasyon ve hakemlere sert sözlerle yüklendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.
"İki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz, oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi vardır, bu dengeyle saha içerisinde oynadığın zaman ipin ucunu kaçırırsınız. Ben virüsü bedenlerde değil, zihinlerde bulacak ve ortaya çıkaracak bir buluş bekliyorum. En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı bilmiyorum. Enteresan! Kalecimizin top elinde, Kenan üzerine gidiyor, tedirgin ediyor, bu arada Cüneyt de içeride maçı izliyor. Artık öyle bir noktaya geldik ki.. Kulübün bir açıklama yaparak kınama mesajı yayınlamasının da bir anlamı yok! Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattılar, dünyada zaten çalınmıyor, Türkiye'de en son ne zaman çalındı bilmiyorum."
"Galatasaray kazanır, kaybeder, şampiyonluklar gelir, gider ama bunlar düzelmez! Sadece kınama deklerasyonları ile bu işler olmuyor."
"BEN YAPSAM 100 MAÇ CEZA YERİM"
"Ne sakat ne cezalı oyuncumuz için hiçbir zaman ağzımı açmadım, bizim sıkıntımız bunlar değil! Geçen sene düdük astırdılar, iki namuslu adama! Nerede bu adamlar! Rize'deki hakem nerede... Bugün olanlar... Gereğini yaptılar. Ben, başkalarının saha kenarında yaptıklarını yapsam 100 maç ceza yerim! Ben olsaydım, penaltıda kalecinin direğin yanında durması talimatını verirdim! Bu nedir? Hep mi denk gelir! Ne konuşayım!"
"Müthiş oynayan bir Galatasaray! İlk yarının en az 5 farklı bitmesi gerekirdi. Futbolun bir dengesi var, bu ayarı kaçırdığınız zaman (hakemleri kast ederek) iş başka bir hal alır"
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