PSG'ye Kovid-19 şoku! 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs şokuyla sarsıldı. Yapılan açıklamaya göre son testlerin ardından 3 oyuncunun testleri pozitif çıktı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcunun daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yakalandığı tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri sonucunda 3 futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin önceden virüsü taşıdığı saptandı.
Karantina sürecinde Covid-19 semptomları gösteren ve şu anda hastalığı taşımayan bu isimlerin antrenmanlara devam edeceği belirtildi. Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri PSG şampiyon ilan edilmişti.
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