Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Muriqi ve Mert Hakan Yandaş göndermesi
Galatasaray'ın son durumu ve hakem hataları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz, Mert Hakan Yandaş hakkında da konuştu. Muriqi'den sonra Mert Hakan Yandaş transferinde de Fenerbahçe'nin araya girdiğini belirten Başkan Cengiz, "Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.
"BİZ, BİZİ İSTEMEYENİ İSTEMEYİZ!"
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cengiz, Fenerbahçe'nin Muriqi transferinde olduğu gibi yine araya girdiğini belirterek, "Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle" dedi.
Başkan Cengiz, Gaziantep FK maçında verdiği kararlar nedeniyle eleştirilen hakem Alper Ulusoy'a da sert tepki gösterdi.
Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
66. dakikada sanırım 3-1 öndeydik. 66'dan sonra Antep'i tebrik ederim. Müthiş bir baskı kurdular üstümüzde, 10 kişi defans yapmak zorunda kaldık. Teknik heyeti, oyuncuyu eleştiremem. Burada eleştireceğim tek insan, hakem oldu.
"RAKİP KALECİ DE 18 SANİYE TOPU TUTTU!"
Ben bütün Türk hakemlerinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum ama önce Rize maçı, sonra bu maç, beni derinden yaraladı. 6 saniye kuralıyla ilgili UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş.
Be sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın?
Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi.
Ne olacağını bekliyoruz. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bir şey diyemiyorum. Hakemler VAR'a gitmeye çekiniyorlar. 2. gol bariz, faul bariz. Hatta golden önce Selçuk'a yapılan da faul. Galatasaray kültüründe pes etmek yoktur. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz. Fikri hür, vicdanı hür Galatasarayız.
"EN KOLAY ŞEY İSTİFA AMA..."
Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. O kadar gelen var ki bana... Benim hiçbir gizli ajandam yok. Başarılı olmadığıma inandığımda giderim.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor son dakikada yıkıldı
- Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı ''Durdurulamayacaksın!''
- Fatih Terim'den maç sonu zehir zemberek açıklamalar
- Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı
- Antalyaspor nefes aldı
- Göksel Gümüşdağ'a suç duyurusu: Her yol ONA çıkıyor
- Galatasaray'da Falcao şoku!
- Trabzonspor'dan maske anlaşması
- Emre Bol, Fenerbahçe'ye verdi veriştirdi: Ali babanın çiftliğine dönmüş
- La Liga'da 8 hafta kala lider değişti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvurular devam ediyor! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
- Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?