23 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Menajeri doğruladı! İşte Caner Erkin'in geleceği belli oldu!

’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'in geleceği belli oldu. Milli yıldızın menajeri açıkladı. Altınparmak, "Beşiktaş'la görüştüm. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020
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MENAJERİ DOĞRULADI!

Son günlerde 'tan ayrılacağı yönünde haberler sıkça gündeme gelen tecrübeli oyuncu 'in menajeri , Radyospor'da katıldığı bir programda konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. Altıparmak yaptığı açıklamada "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne ne de 'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var.

Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullanarak milli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberlerini doğrulamış oldu.

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