UEFA'dan Finansal Fair-Play kararı! Koronavirüs sebebiyle...
Son dakika haberine göre... UEFA, koronavirüs salgınının futbol ekonomisine olan etkileri nedeniyle Finansal Fair-Play kurallarını gelecek sezon için esneteceğini açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle futbol kulüpleri ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Yayın ve taraftar gelirlerinden mahrum kalan kulüpler, futbolcu ve personel maaşlarını ödemekte zorluk çekiyordu.
KURALLAR ESNEYECEK
UEFA, koronavirüsün etkileri nedeniyle Finansal Fair-Play kurallarını gelecek sezon için esneteceğini açıkladı. 2020 Finansal yılı bir sezonluğuna ertelendi,2020 ve 2021 finansal yılı birlikte değerlendirilecek.
SON TARİH 6 EKİM
UEFA aynı zamanda üye federasyonlarla ortak hareket ederek yaz transfer döneminin 5 Ekim'de sonlandırılması yönünde görüş bildirdi. Takımların Avrupa kupaları için oyuncu kaydedebileceği son tarih de 6 Ekim 2020 olacak.
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