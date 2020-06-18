18 Haziran 2020, Perşembe
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UEFA'dan Finansal Fair-Play kararı! Koronavirüs sebebiyle...

Son dakika haberine göre... , koronavirüs salgınının ekonomisine olan etkileri nedeniyle Finansal Fair-Play kurallarını gelecek sezon için esneteceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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UEFA'DAN FFP KARARI! KURALLAR ESNİYOR

Koronavirüs nedeniyle kulüpleri ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Yayın ve taraftar gelirlerinden mahrum kalan kulüpler, futbolcu ve personel maaşlarını ödemekte zorluk çekiyordu.

KURALLAR ESNEYECEK

, koronavirüsün etkileri nedeniyle Finansal Fair-Play kurallarını gelecek sezon için esneteceğini açıkladı. 2020 Finansal yılı bir sezonluğuna ertelendi,2020 ve 2021 finansal yılı birlikte değerlendirilecek.

SON TARİH 6 EKİM

UEFA aynı zamanda üye federasyonlarla ortak hareket ederek yaz transfer döneminin 5 Ekim'de sonlandırılması yönünde görüş bildirdi. Takımların Avrupa kupaları için oyuncu kaydedebileceği son tarih de 6 Ekim 2020 olacak.

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