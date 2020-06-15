15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Son dakika haberi... Kulübü, Süper Lig'de ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcuları Florin Andone ve 'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florin Andone'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Andone'nin tedavisinin detaylarının sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak görüşmelerden sonra planlanacağı aktarıldı.

Karşılaşmada tibia ve fibula kemikleri kırılan kaleci 'nın da yarın ameliyat edileceği kaydedildi.

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