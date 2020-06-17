Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.
Daha önce Fenerbahçe'de uzun bir süre görev yapan ve şimdi TFF Başkanı olan Nihat Özdemir, Sarı Lacivertli kulüpteki üyeliğinden istifa etti.
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