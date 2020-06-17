17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Son dakika haberine göre; Başkanı , üyeliğinden istifa etti.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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NİHAT ÖZDEMİR FENERBAHÇE'DEN İSTİFA ETTİ!

Daha önce 'de uzun bir süre görev yapan ve şimdi Başkanı olan , Sarı Lacivertli kulüpteki üyeliğinden istifa etti.

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