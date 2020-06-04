TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Lig için seyirci açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir katıldığı canlı yayında Süper Lig'e dair açıklama yaptı. Kovid-19 salgınıyla ilgili de konuşan Özdemir, Süper Lig için seyirci planlarının bulunduğunu belirtti. Özdemir, "Şartlar düzelirse Süper Lig'de son 3 haftayı seyircili oynatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAN MEN CEZASI...

UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezasını da değerlendiren Özdemir, "TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.