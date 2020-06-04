04 Haziran 2020, Perşembe
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Lig için seyirci açıklaması!

Son dakika haberi... Başkanı , şartların düzelmesi durumunda 'in son 3 haftasını seyircili oynatmak istediklerini belirtti.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020
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TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN SÜPER LİG İÇİN SEYİRCİ AÇIKLAMASI!

Başkanı katıldığı canlı yayında 'e dair açıklama yaptı. Kovid-19 salgınıyla ilgili de konuşan Özdemir, Süper Lig için seyirci planlarının bulunduğunu belirtti. Özdemir, "Şartlar düzelirse Süper Lig'de son 3 haftayı seyircili oynatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAN MEN CEZASI...

'nın 'a verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezasını da değerlendiren Özdemir, "TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.

Son dakika: TFF'den Süper Lig maçlarıyla ilgili flaş açıklama geldi SON DAKİKA: TFF'DEN SÜPER LİG MAÇLARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ

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