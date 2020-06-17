Trabzonspor'dan Kadıköy Hatırası paylaşımı
Trabzonspor, 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendiği Kadıköy'den hatıra fotoğrafıyla ayrıldı. Çekilen zafer pozu bordo mavililerin resmi Twitter hesabından "Kadıköy Hatırası" mesajıyla paylaşıldı.
Norveçli golcü Sörloth'un 'sus' işaretiyle Twitter'dan paylaşım yapan Trabzonspor'un resmi hesabı, sonrasında bir paylaşım daha yaparak "Kadıköy hatırası" notunu düştü.
TRABZONSPOR 23 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ
Trabzonspor en son 23 Ağustos 1997'de Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi Hami Mandıralı, Orhan Çıkrkçı ve Ünal Karaman'ın golleriyle 3-1 yenmişti. Sarı lacivertlilerin tek golü ise Erol Bulut'tan gelmişti.
23 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemeyen Karadeniz Fırtınası, yine aynı skorla kazanarak hasreti sonlandırdı.
KADIKÖY HATIRASI
Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından 23 yıl sonra gelen zafer sonrası, soyunma odasında çekilen zafer pozu paylaşıldı.
Yapılan paylaşıma "Kadıköy Hatırası" notu düşüldü.
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