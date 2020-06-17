Son dakika: 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

Son dakika haberi... UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için kararını verdi. Final maçını İstanbul'dan alıp Lizbon'a veren UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise İstanbul'a seyircili olarak verdi.

detaylar gelecek...