17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

Son dakika haberi... , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen için kararını verdi. Final maçını 'dan alıp Lizbon'a veren UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise İstanbul'a seyircili olarak verdi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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UEFA KARARINI VERDİ!

Son dakika haberi... , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen için kararını verdi. Final maçını 'dan alıp Lizbon'a veren UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise İstanbul'a seyircili olarak verdi.

detaylar gelecek...

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