Son dakika: 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
Son dakika haberi... UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için kararını verdi. Final maçını İstanbul'dan alıp Lizbon'a veren UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise İstanbul'a seyircili olarak verdi.
Son dakika haberi... UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için kararını verdi. Final maçını İstanbul'dan alıp Lizbon'a veren UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise İstanbul'a seyircili olarak verdi.
detaylar gelecek...
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