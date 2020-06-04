TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyircili oynama açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler hakkında konuştu. Maçların başlayacağına dikkat çeken Özdemir, maçların seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı hakkındaki son durumu değerlendirdi. TFF Başkanı Özdemir, "3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir" dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası sonrası, "Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik. İnşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'nin sosyal medya hesabındaki canlı yayına katıldı. Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezasına ilişkin, "TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.
"3 HAFTAYI SEYİRCİLİ OYNAYMA DURUMUMUZ OLABİLR"
Ligdeki son 3 haftayı seyircili oynatmayı düşündüklerini aktaran Özdemir, "Temmuz'da eğer korona virüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz" dedi.
"30 YAŞ ÜSTÜNDE ÇOK OYUNCU VAR"
Yabancı kuralıyla ilgili olarak ise Başkan Özdemir, "Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bunlara çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Lisans kurulu ve takım harcama limitlerine ilişkin ise Özdemir, "Bütün kulüpler covid olayından dolayı mali olarak kayıplara uğradı. Dolayısıyla biz FFP şartlarını, lisans kurulunun bakacağı şartları, harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız, bunu ilan edip, kulüplerimizin haziran sonunda bilançolarını alıp buna göre değerlendirmemizi yapacağız. Kulüplerimiz bizim vazgeçilmezlerimizdir, sportif anlamda başarılı olmaları için gerekli destekleri yapmak bizim görevimizdir" açıklamasında bulundu.
Özdemir, konuşmasının şöyle sürdürdü:
"Yabancı futbolu ile kulüplerin ilişkilerine FIFA karışır ve bir açıklama yaptılar. Futbolcuyla kulüp arasındaki sözleşmelerde pazarlığa gidip, belirli indirim yapabilirler dedi FIFA, eğer futbolcu ile kulüp arasında bir problem olursa ve dosya FIFA'ya gelirse, kulübün durumu, kulübün dosyasında neler var, sürekli problemli mi gelmiş, futbolcunun durumuna bakacağız ve ahlak durumuna bakıp karar vereceğiz dedi FIFA. Biz de buna paralel olarak Kulüpler Birliği ile bir araya geldik ve FIFA'nın yayınladığı bu kurallara paralel, Türkiye şartlarına uygun, kulüplerimiz ile yerli futbolcular arasındaki görüşmelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nasıl bir indirim yapılması gerektiğini bildirdik."
"EN FAZLA TEPKİ ALDIĞIM GRUP FENERBAHÇE TARAFTARLARI"
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "17 yıl Fenerbahçe yönetim kurulunda çalıştım, 10 yılın fazlasında başkanvekilliği yaptım. Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler Fenerbahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, Fenerbhaçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum. Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum" şeklinde konuştu.
"ŞİKE YAKALARSAK ÜZERİNE GİDERİZ"
Şikeye göz yummadıklarını anlatan Özdemir, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" dedi.
"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
İstifa sorusu üzerine ise Nihat Özdemir, "Biz görevimizin başındayız. Bu federasyon, gerçekten çok zor bir görev, inanılmaz zor bir görev. Aldığınız her karar, birilerinin hoşuna gidiyor, birilerine yarıyor gibi düşünüyorlar" cevabını verdi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Alman devinden Ünder için 30 milyon euro!
- Trabzonspor'da Kovid-19 testleriyle ilgili açıklama: Pozitif vaka yok
- Adil Gevrek’in acı günü! Toprağa verildi
- TFF'den hakem açıklaması
- TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Lig için seyirci açıklaması!
- TFF'den Süper Lig maçlarıyla ilgili açıklama
- Flaş karar! Maçlarda 5 oyuncu değiştirecekler
- Ünlü golcüye büyük şok! 6 ay hapis cezası aldı
- UEFA hangi takımlara Avrupa'dan men cezası verdi?
- Timo Werner transfer için kararını verdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?