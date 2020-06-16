17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bayern Münih peş peşe 8. kez şampiyon oldu

Bayern Münih peş peşe 8. kez şampiyon oldu

, Bundesliga'nın 32. haftasında ’i 1-0 devirdi. Alman devi , aldığı galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
PEŞ PEŞE 8. KEZ ŞAMPİYON OLDU

'nın 32. nci haftasında lider , deplasmanda 'i 1-0 mağlup ederek üst üste 8, toplamda 30'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

TOPLAM ŞAMPİYONLUK SAYISI 30 OLDU

Bundesliga'nın 32'nci haftasında lider deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu. Weser Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 43'üncü dakikada Polonyalı yıldızı 'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bavyera temsilcisi, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 8'inci, toplamda 30'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Bayern Münih'ten Alphonse Davies, karşılaşmanın 79'uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA