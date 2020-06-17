Hüseyin Cimşir: Hedefim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkan Trabzonspor'un teknik patronu Hüseyin Cimşir önemli açıklamalarda bulundu. 8 final maçına daha çıkacaklarını belirten Cimşir, "Gidecek çok yolumuz var" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, hem lig hem de kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.
"GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çimşir, galibiyetten ötürü takımı kutladı.
Çimşir, futbolcularının önemli bir efor sarf ettiğini dile getirerek, "Kazanarak tur atlamak, adımızı finale yazdırmak mutluluk verici. Süreçle alakalı olarak daha hiçbir şey başarmadığımızı düşünüyorum, gidecek çok yolumuz var. İnşallah sezon sonunda başarmış bir şekilde konuşma şerefini yaşarım." ifadelerini kullandı.
"8 FİNAL MAÇIMIZ VAR"
Önlerinde kupa finaliyle beraber 8 maç olduğunu vurgulayan Çimşir, şunları kaydetti:
"Hedefimiz, arzumuz, isteğimiz iki kulvarda da finali yapmak ve şampiyon olmak. Ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da final rakibimiz olacak. Daha bir şeyleri başarmış değiliz. Gidecek yolumuz var, kupayla beraber 8 final maçımız var. Hafta hafta, adım adım gidiyoruz. Temennim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak."
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