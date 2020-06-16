Fenerbahçe - Trabzonspor ZTK golleri izle | Fenerbahçe - Trabzonspor tüm goller...

İstanbul'da maça iyi başlayan konuk Trabzonspor, 6. dakikada öne geçti. Ekuban'ın orta sahadan savunma arkasına attığı uzun pasa iyi hareketlenen Sörloth, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sörloth'un şutunda Serdar Aziz'in göğsüne çarpan top kaleci Altay'ın üstünden ağlara gitti. 1-0

Soldan atağa çıkan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına penaltı noktasına üzerinde güzel bir vole vuran Deniz Türüç, skoru eşitledi. 1-1

Karşılaşmanın ikinci yarısında hem ev sahibi Fenerbahçe, hem de konuk ekip Trabzonspor gol pozisyonlarına girse de, gol 83. dakikada geldi.

Bir kez daha Ekuban-Sörloth iş birliğinde Norveçli golcü fileleri havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor rakibini 3-1 mağlup etti. Fırtına'nın 3. golünü Filip Novak'tan geldi. Ani hücumla Fenerbahçe savunmasını az adamla yakalayan Trabzonspor'da Novak ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla takımına turu getiren isim oldu.