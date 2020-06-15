15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Son dakika haberi... Kulübü, maçında sakatlık yaşayan futbolcuları ve 'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN MUSLERA VE ANDONE AÇIKLAMASI

Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

" maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz 'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan 'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."

MUSLERA SEZONU KAPATTI

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan , hakemden izin isteyerek sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Muslera'nın sahalardan en az 6-8 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

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