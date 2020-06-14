Son dakika: Andone'nin sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesi

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MUSLERA'DA DA 2 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Muslera şoku yaşandı. Uruguaylı file bekçisi Muslera, 15. dakikada girdiği mücadelede sakatlandı. Yapılan açıklamada, Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.