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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Andone'nin sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesi

Son dakika: Andone'nin sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesi

Son dakika haberleri... Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı Florin 'nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesi olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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ANDONE'NİN SAĞ ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA YIRTIK ŞÜPHESİ

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Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'da 2 kırık tespit edildi ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA SAKATLANAN MUSLERA'DA 2 KIRIK TESPİT EDİLDİ

MUSLERA'DA DA 2 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Muslera şoku yaşandı. Uruguaylı file bekçisi Muslera, 15. dakikada girdiği mücadelede sakatlandı. Yapılan açıklamada, Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.

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