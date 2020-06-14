Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı
Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem hakkında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı geldi. Türk futbolunun devleri Twitter hesaplarından Bingöl depremi hakkında paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray kulübünün mesajında, "Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada ise, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
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