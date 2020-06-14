Galatasaray sahaya iniyor! Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Aslan sahaya iniyor. Fatih Terim'in öğrencileri bu akşam saat 21'de Çaykur Rizespor karşısına çıkacak. Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray bir maç eksiğiyle averajla lider Trabzonspor ve aynı puana sahip (56 puan) Başakşehir'in 6 puan gerisinde... Terim'in talebeleri Rizespor maçını kayıpsız atlatıp zirve yarışından kopmak istemiyor. İşte Galatasaray'ın Rizespor karşına çıkacağı muhtemel 11'i ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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