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Galatasaray sahaya iniyor! Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Aslan sahaya iniyor. Fatih Terim'in öğrencileri bu akşam saat 21'de Çaykur Rizespor karşısına çıkacak. Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray bir maç eksiğiyle averajla lider Trabzonspor ve aynı puana sahip (56 puan) Başakşehir'in 6 puan gerisinde... Terim'in talebeleri Rizespor maçını kayıpsız atlatıp zirve yarışından kopmak istemiyor. İşte Galatasaray'ın Rizespor karşına çıkacağı muhtemel 11'i ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:36
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Galatasaray sahaya iniyor! Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu GALERİ DEVAM EDİYOR

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.

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Galatasaray sahaya iniyor! Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Galatasaray sahaya iniyor! Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı- kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.

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Galatasaray sahaya iniyor! Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

MARCAO VE LUYINDAMA YOK

Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. Fatih Terim'in, iki yıldızın yokluğunda stoper hattında Donk-Ahmet Çalık ikilisine şans vermesi bekleniyor.

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Galatasaray sahaya iniyor! Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ...