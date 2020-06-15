Barcelonalı yıldız Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Çaykur Rizespor maçının 15.dakikasında geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Fernando Muslera için, Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.
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