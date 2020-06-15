16 Haziran 2020, Salı
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Barcelonalı yıldız Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

maçının 15.dakikasında geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan için, 'nın Uruguaylı yıldızı 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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BARCELONALI YILDIZ SUAREZ'DEN MUSLERA'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

'nın Uruguaylı yıldızı , maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, 'ın başarılı kalecisi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.

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