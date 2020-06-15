16 Haziran 2020, Salı
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Düsseldorf-Adana seferinde koronavirüs paniği: Nefes alamıyorum dedi kalkış iptal edildi

Düsseldorf -Adana seferini yapan Sun Express Havayolları‘na ait uçakta Kovid-19 paniği yaşandı. Uçağın kuleden kalkış izni aldığı sırada 55 yaşında  doğumlu olduğu öğrenilen yolcunun, “Nefes alamıyorum“ diye bağırdığı ve uçağın kalkışı iptal ettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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DÜSSELDORF-ADANA SEFERİNDE KORONAVİRÜS PANİĞİ

'nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan Sun Express Havayolları'na ait uçakta koronavirüs (Covid-19) paniği yaşandı.

Almanya'dan saat 19.05'te kalması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun "Nefes alamıyorum" diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal ettiği öğrenildi.

NEFES ALAMIYORUM DİYEREK BAĞIRDI
Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, ait uçağın Adana'ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Covid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.

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