14 Haziran 2020, Pazar
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Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI ANLATIM

Koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen heyecanı yeniden başladı. Süper Lig'in 27. haftasında 'a konuk olan şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen , Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen bugün maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.

İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

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