Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI ANLATIM

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.

İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda