Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI ANLATIM
Koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig heyecanı yeniden başladı. Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.
İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, SkodaCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
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